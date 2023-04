"Lavoro, difficile reperire sul mercato più della metà dei profili richiesti"

Per il mese di aprile 2023 si stima che a fronte di 3.320 assunzioni previste a Reggio, 1.697 profili professionali ricercati risultano di difficile reperimento, pari al 51,1%, 0,8 punti percentuali in più rispetto a quella di un anno fa che si attestava al 50,3% (nel 2019 era attorno al 35%). È quanto fotografa un’analisi dell’ufficio studi Lapam Confartigianato elaborando i dati rilevati mensilmente da Unioncamere-Anpal per il Sistema Informativo Excelsior. I numeri confermano come le imprese fatichino a trovare personale specializzato da inserire all’interno dell’attività. "Una situazione da non sottovalutare per le nostre aziende – commenta Gilberto Luppi, presidente Lapam Confartigianato – che devono fare i conti una mole di lavoro che, fortunatamente, si sta riprendendo dopo gli anni della pandemia e dei rincari, ma che rischia di rimanere in stand by proprio a causa della carenza di personale". Come illustra l’analisi dell’ufficio studi Lapam Confartigianato, nel territorio reggiano i lavoratori più difficili da reperire sono conduttori di veicoli a motore e a trazione animale (non si trovano nel 79,5% dei casi), tecnici della salute (69%) e meccanici artigianali, montatori, riparatori, manutentori macchine fissemobili (59%).