"Lavoro e inclusione: si può fare. Marco per noi è un grande aiuto"

"Siamo molto soddisfatti di Marco: ora speriamo che altri tanti commercianti siano favorevoli ad accogliere i ragazzi disabili per lavorare nelle proprie attività". Anche Stella Vernia, titolare del bar Principe a Rubiera, condivide l’appello lanciato da Maurizio Corone di Rubiera, il papà di Marco, un 26enne con sindrome di Down che da un anno lavora, attraverso un tirocinio, in due locali rubieresi per un impegno settimanale di 20 ore. Corone ha chiesto a tutte le aziende del comprensorio ceramico reggiano di ripetere l’esperienza iniziata dal figlio. Grazie al progetto ‘Facile per te, utile per lui’ dell’Unione Tresinaro Secchia e all’impegno dei imprenditori Alessandro Belloi e Stella Vernia, Marco è entrato nel mondo del lavoro. "Marco, mese dopo mese, è migliorato – osserva Vernia –. La clientela è spesso la stessa e lui ricorda gli ordini, i nomi dei clienti. È un grande aiuto per noi. Da settembre è impegnato nel mio bar e da un anno, nella birreria del mio compagno, Alessandro Belloi". Per Vernia il lavoro di questi ragazzi è "importante per tutti attraverso il progetto sostenuto dalla Regione".

Il sindaco di Rubiera Emanuele Cavallaro ha sottolineato che i tirocini di inclusione sociale rappresentano un’opportunità di crescita per le imprese. "Sono davvero lieto – dice – della nuova esperienza che sta facendo Marco e orgoglioso del fatto che a Rubiera ci siano imprenditori dotati della cultura sociale d’impresa necessaria ad aprirsi a queste esperienze, che credo arricchiscano tutti i soggetti coinvolti, ma anche la società stessa. So che Marco ha già riferito ad un’amica che sta imparando tante cose ed è sempre col sorriso. È davvero facile aprire le porte della propria ditta ad un tirocinio di inclusione sociale: basta chiamare il numero del nostro servizio sociale unificato al 0522985924". Assicurazione e pagamenti sono affidati al servizio per chi decide di dare una chance di inclusione a questi ragazzi. "Andrò a prendere un caffè da Marco – assicura il sindaco –. Lo conoscevo già anche come prezioso volontario dell’associazione carabinieri, sempre presente nei momenti di vita del paese. Mi fa davvero piacere saperlo, ora, al lavoro. Grazie a suo papà per aver scelto di condividere questa storia che può essere davvero utile a tanti".

Matteo Barca