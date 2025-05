Lavoro e infortuni, incontro a teatro

Nell’ambito della Giornata mondiale per la salute e sicurezza sul lavoro, Comune di Cadelbosco Sopra e Anmil organizzano stasera alle 20,30 al teatro di Galleria Carretti un incontro sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali sui luoghi di lavoro e sulla necessità di un’azione collettiva per creare e promuovere la cultura della sicurezza e della salute sul lavoro. Intervengono il sindaco Marino Zani, il presidente Anmil, Manuela Praticò, il prefetto Maria Rita Cocciufa. Si parla del valore della sicurezza, della salute nell’ambito dell’istruzione e della formazione. Previsti interventi con testimonianze di fatti realmente accaduti di associati di Anmil. ‘La prevenzione non può essere disgiunta dalla conoscenza’, dichiarano gli organizzatori. L’incontro è aperto a tutti, a ingresso libero.