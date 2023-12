Lavoro e politiche abitative, accordo tra sindacati e Comuni

Importante accordo tra sindacati e Comuni dell’Unione Pianura Reggiana, che comprende il distretto di Correggio. Il giorno di Santa Lucia è arrivata la firma di un accordo che delinea le linee di intervento e le priorità che sindacati e amministrazioni locali si sono date per il prossimo triennio. Lotta all’evasione, investimenti su comunità energetiche, investimenti sulla spesa sociale, lotta al divario digitale sono solo alcuni dei punti che hanno visto le parti concordare obiettivi e tempistiche. Partecipazione è la parola d’ordine di questo accordo, con la costituzione di un tavolo permanente fra Unione, organizzazioni sindacali e associazioni imprenditoriali sull’occupazione con l’obiettivo di favorire l’accesso al lavoro mettendo in rete temi come l’inserimento lavorativo di giovani, donne e ultracinquantenni, accesso alla buona formazione permanente, diritto alla casa e mobilità, conciliazione tempi casa/lavoro. Si è trovato l’accordo pure sulle agevolazioni sociali per la Tari, accordi su politiche abitative per studenti, giovani coppie e diversamente abili, sviluppo dei servizi sociali e sanitari, sviluppo digitale (da portare in tutti i sei Comuni del distretto entro marzo 2024), politiche ambientali. "Pieno apprezzamento – commenta Lucio Malavasi, sindaco di Rio Saliceto e presidente dell’Unione – per questo risultato che tutela il benessere del nostro territorio. Credo che il primo atto concreto debba essere quello di far nascere il tavolo permanente coinvolgendo sindacati e imprenditori. La piattaforma siglata coi sindacati segna un passo importante per le comunità che amministriamo". a. le.