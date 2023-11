Lavoro, i nuovi contratti crescono del 2,7%

ll mercato del lavoro in provincia di Reggio si mantiene piuttosto dinamico. Secondo le previsioni della Camera di commercio, infatti, sono 4.150 i nuovi contratti previsti per il mese di novembre e 13.030 quelli per il trimestre novembre 2023-gennaio 2024. I dati sono in crescita su base mensile del 2,7% e su base annuale dello 0,5% rispetto al 2022. In dettaglio i nuovi ingressi si concentreranno per il 58,8% nel settore dei servizi con 2.440 attivazioni (soprattutto servizi alle imprese e poi di alloggio e ristorazione) mentre, il 53% saranno in capo ad aziende con meno di 50 dipendenti. Crescerà il comparto delle costruzioni con 320 nuovi contratti (+33,3%), il commercio con 570 (+18,7%) e, infine, i servizi alle persone (+13,3%). Solo nel 28% dei casi, rileva però l’ente camerale, i nuovi contratti saranno stabili, mentre per il 72% risultano precari. Anche a novembre si riproporranno infine per le imprese le difficoltà di reperire alcune figure professionali, in 55 casi su 100. La crescita del settore dell’edilizia è intanto confermata ancha dalla Cassa Edile di Reggio (l’unica in Italia che riunisce tutte le forze imprenditoriali e sindacali), che spiega come, grazie ai bonus del Governo nel 2022 il monte salari si è portato a 70 milioni di euro rispetto ai 60 milioni dello scorso anno. "Un aumento del 15% – sottolinea il presidente Fabrizio Ferrarini – che evidenzia un fatto di particolare importanza, e cioè che all’aumento della produzione ha corrisposto una crescita molto rilevante del lavoro assicurato dalle imprese reggiane del settore". Ci sono due incognite: la proroga del superbonus e il Pnrr. Temi affrontati in un convegno oggi alle 10 nella sede della cassa edile.