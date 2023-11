Lavoro, inclusione e sostenibilità. È il momento di Occupiamoci Day

"Occupiamoci Day" è una iniziativa dedicata all’inclusione e alla sostenibilità nel mondo del lavoro: si terrà nel pomeriggio di domani (30 novembre) presso il Multiplo Centro Cultura di Cavriago. È promossa dalla rete di Occupiamoci, composta da istituzioni, aziende, associazioni e coop sociali che hanno firmato un accordo per rendere il mondo del lavoro del territorio più inclusivo. La giornata si articola su due eventi: il primo è "Jobrienteering: una corsa nel mercato del lavoro", che si svolgerà dalle 14,30 alle 17,30. Un pomeriggio di orientamento rivolto a coloro che sono attivamente alla ricerca di occupazione. Quattro agenzie per il lavoro (Adecco, AreaJob, GiGroup, CSL La Cremeria) saranno presenti con i loro stand, distribuiti strategicamente nel Multiplo. I partecipanti riceveranno una mappa all’ingresso per raggiungere gli stand, ciascuno dei quali offrirà supporto pratico su come redigere un curriculum, affrontare la ricerca lavoro, fare un bilancio delle competenze e prepararsi per un colloquio. La giornata, poi, culminerà con l’evento "Cavriago non è Milano: per un’idea diversa di lavoro" (ore 18-20) nella Sala Grande del Multiplo. Rivolto alle imprese e coop sociali locali, l’evento offre un’opportunità unica di riflessione sul tema della sostenibilità sociale all’interno delle aziende. L’evento sarà seguito da un conviviale buffet, offrendo ai partecipanti l’opportunità di network e condivisione di idee. È consigliata la prenotazione: 0522 373466; WhatsApp: 334 2156870; multiplo@comune.cavriago.re.it f.c.