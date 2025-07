Lavoro, la morsa del caldo. La Uil alza la voce: "Servono più controlli"

"La salute viene prima di tutto, e davanti al rischio caldo non possiamo più permetterci ritardi o ambiguità. Servono controlli, formazione e un cambio di passo culturale, soprattutto nelle piccole realtà dove il problema è più grave".

Non ci gira intorno Roberto Rinaldi, segretario provinciale della Uil, quando commenta l’ordinanza dell’Emilia-Romagna che sancisce il divieto di lavorare dalle ore 12.30 alle ore 16 nei cantieri edili e affini, in agricoltura, nel florovivaismo e nei piazzali della logistica. Una misura entrata in vigore mercoledì e che durerà fino al 15 settembre, salvo revoche anticipate.

"L’ordinanza regionale, fortemente voluta anche da noi, è un primo passo concreto, ma non basta – afferma Rinaldi –. Va rafforzata da un protocollo regionale permanente che metta al centro la prevenzione dei colpi di calore, gli infortuni e le morti sul lavoro. In più, abbiamo chiesto anche un sistema di monitoraggio efficace, per contrastare tutte le situazioni a rischio soprattutto nelle realtà medio-piccole".

Secondo la Uil, serve una strategia flessibile, che tenga conto delle diverse specificità dei luoghi di lavoro: "Non esiste una soluzione unica per la lotta al caldo, perché ogni realtà ha esigenze e specificità diverse: pensiamo a un’azienda agroalimentare che ha sia reparti all’aperto che ambienti chiusi. Al posto di farlo stare fermo un tot di ore, possiamo chiedere a un lavoratore di stare fuori fino alle ore più fresche e poi spostarsi all’interno quando si alzano le temperature. Poi, per quelle situazioni in cui vanno ripensati gli orari di lavoro, è necessario anche mettere a disposizione delle navette o metodi di spostamento in modo che per i lavoratori sia più semplice seguire turni flessibili".

Ma l’impegno del sindacato non si ferma qui: da giorni infatti sta organizzando una campagna informativa con volantini e documentazione nei luoghi di lavoro più remoti: "Abbiamo iniziato a girare nei cantieri, nei piazzali della logistica, nei vivai, ovunque. Consegnamo documenti riepilogativi sui comportamenti corretti da tenere e sull’ordinanza. In questo senso il ruolo del Rls (il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) deve diventare centrale: se segnala un’irregolarità, questa va affrontata subito". E ancora: "Non vogliamo creare un clima di polizia. Vogliamo invece accompagnare le imprese in un percorso di responsabilità etica, in particolare le più piccole, dove spesso nemmeno si è a conoscenza dell’ordinanza. Eppure è lì che si annidano i rischi maggiori".

Anche a livello nazionale, la Uil sostiene di aver spinto molto affinché il tema del caldo diventasse una priorità nell’agenda politica. Sebbene si stiano facendo passi in avanti, ci sono altre emergenze che richiedono un intervento immediato, secondo Rinaldi: "Mancano ispettori del lavoro. Servono più controlli e sotto questo punto di vista siamo in emergenza. Non possiamo affrontare il caldo torrido con un sistema di vigilanza così fragile".

Infine, una proposta per migliorare la divulgazione : "I Comuni potrebbero destinare risorse specifiche, a bilancio, per informare in modo capillare cittadini e lavoratori. La sicurezza sul lavoro è una battaglia culturale, e va combattuta con tutti i mezzi: formazione, informazione, prevenzione. La nostra campagna lo dice chiaramente: zero morti sul lavoro. Perché ne va di mezzo la qualità dell’operato ma soprattutto si mette a repentaglio la vita dei lavoratori, che per noi viene prima di tutto".

