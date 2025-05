"Lavoro nei locali e amo i giovani"

"Mi sento parte della comunità reggiana perché questa città mi ha permesso di avere un lavoro, formare una famiglia e vivere con dignità". Mayurathan Mahadevan, falegname, è arrivato a Reggio Emilia il 6 gennaio 2006, a 23 anni: "Qui abitavano già i miei parenti, per questo l’ho scelta come destinazione". L’impatto iniziale non è stato semplice: "Faceva molto freddo e ho impiegato tempo ad abituarmi". Ma grazie allo zio ha trovato subito impiego in una falegnameria dove lavora ancora oggi dopo 19 anni. "Lavoro anche nei locali notturni frequentati dai giovani reggiani: mi aiuta a capire le nuove generazioni". Per il futuro, sogna stabilità per i figli: "Spero che studino e trovino un lavoro che gli consenta di vivere nel rispetto di questo Paese che ci ha accolti".