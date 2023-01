Lavoro nero e scarsa igiene: chiuso ristorante

Non solo "lavoro nero", ma anche la carenza di documentazione sulla sicurezza e una situazione igienico sanitaria tutt’altro che adeguata alle normative. Per questo un’impresa di ristorazione è stata sospesa in attesa che la titolare possa regolarizzare la posizione del locale pubblico. Un nuovo caso di lavoro irregolare nella Bassa.

Nel controllo eseguito a Guastalla, i carabinieri della locale caserma con i colleghi dell’Ispettorato del lavoro di Reggio, del Nas di Parma e dei vigili del fuoco hanno rilevato la presenza di due dipendenti senza contratto.

Nei guai è finita una donna di 45 anni, residente nel Reggiano, titolare del ristorante. Oltre ai due dipendenti non assunti in modo regolare, la verifica ha permesso di accertare violazioni sulla sicurezza, come la mancata redazione del documento valutazioni rischi (che prevede una sanzione fino a 6.400 euro) e la mancanza degli attestati di formazione per il personale alimentarista (sanzionati con multa di almeno mille euro).

I carabinieri dei Nas hanno emesso una diffida nei confronti della ristoratrice, la quale ha 30 giorni di tempo per sanare le carenze igieniche rilevate nei locali cucina e sulle attrezzature. Per la presenza di dipendenti non assunti, l’attività è stata temporaneamente sospesa, con aggiunta di sanzioni da pagare per circa seimila euro.