"Lavoro, serve unire domanda e offerta"

Successo per l’iniziativa ’Immaginare Futuro’, che a Fabbrico ha voluto coinvolgere soprattutto i giovani, convocati sabato nell’ambito del progetto ’Memoria e Legalità’. Al locale centro giovani si è parlato di scuola, lavori, aspirazioni, desideri, attese rispetto al mondo del lavoro e al futuro, con il dialogo proseguito al teatro Pedrazzoli con la partecipazione di esponenti di enti ed istituzioni: l’assessore regionale Vincenzo Colla, Alberto Selingardi di Unindustria, Luca Chierici di Cgil, Andrea Sirianni di Cisl, Stefano Landi della Camera di Commercio, Francesca Mosena del Centro per l’impiego, Stefania Guidarini del centro studi La Cremeria, Alessandro Sacchi di Enaip e Elena Vannacci (agenzia Umana), imprenditori della zona. Pur se area virtuosa, anche in Emilia non mancano lavori mal pagati e troppo spesso precari.

È emersa la necessità di investire in un processo di rinnovamento dei tanti servizi già presenti, alleggerimento della burocrazia, maggiori tutele a donne e giovani, gratuità di tutto il percorso scolastico e un sistema maggiormente integrato tra pubblico e privato, tra domanda e offerta. E poi, ancora una volta, la necessità di investire su un sistema di enti, scuole, aziende e governance che metta a sistema un meccanismo che faccia meglio incontrare domanda e offerta di lavoro.