‘Lavoro? Sicuro!’, la cavalcata. Finissage dopodomani al Gerra

Si terrà sabato 22 marzo, dalle 14.30 alle 20 allo Spazio Gerra, il finissage della mostra ‘Lavoro? Sicuro! Prevenzione, comunicazione, protesta nel 900’, un intero pomeriggio di workshop, incontri, proiezioni. Volge al termine la mostra che per oltre un mese a Spazio Gerra ha acceso un faro su una tematica di drammatica attualità quale quella degli infortuni e della sicurezza sul lavoro. La mostra, dall’approccio storico-documentario e informativo, ha coinvolto un’audience composta da addetti ai lavori, un pubblico curioso e le scuole.

Si segnala inoltre una collaborazione con l’Istituto superiore Chierici, attraverso percorsi per le competenze e l’orientamento (PCTO) finalizzati alla creazione di brevi video disponibili sui canali social di Spazio Gerra da maggio. Alle 14.30 di sabato si terrà un laboratorio dal titolo ‘Che prezzo sei disposta a pagare per avere un lavoro?’, tenuto da Trave. A partire dal progetto ‘It’s Not Just Climate’, il laboratorio nasce come divulgazione creativa di una ricerca accademica che ha come caso studio l’ILVA di Taranto. La partecipazione è gratuita e ad iscrizione tramite mail a spaziogerra@comune.re.it. Dalle 17, il tema della sicurezza trova una sua declinazione più ampia attraverso un sottile link che lega alcuni cartelli antinfortunistici, salvati da un writer nei capannoni dismessi delle Reggiane, al mondo dell’arte urbana.

l. m. f.