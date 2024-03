L’avversione ideologica per gli eserciti

di Andrea Fiori

Si potrebbe lasciare solo il pace fidelis, "fedele in pace". Nel motto che accompagna lo stemma comunale – scudo bianco con croce rossa, ideato con una preveggenza politica degna di Nostradamus – il belloque ("e in guerra") è diventato decisamente di troppo. Fedele in pace e in guerra? Naaaa. Troppo guascone. troppo ardimentoso, quasi dannunziano. Politicamente scorretto. Quei grandi fascistoni del 1300. L’avversione tutta ideologica e pregiudiziale sulla presenza dell’Esercito in stazione spiega molte cose. Basterebbe dire: l’Esercito non serve perché non può fare arresti. Semmai assumete più agenti. (...)