L’avvio dell’anno scolastico si trasforma in una grande festa

Massimo Pandolfi
ReggioEmilia
24 set 2025
24 set 2025
MARIAGIUSEPPINA BO
Cronaca
I bimbi di quinta che accompagnano quelli di prima a scuola. E iniziato così, con un ideale passaggio del testimone,...

Alcuni momenti della bella giornata che ha visto riunite tutte le componenti

Per approfondire:

I bimbi di quinta che accompagnano quelli di prima a scuola. E iniziato così, con un ideale passaggio del testimone, l’anno della primaria ’Neria Secchi di Bibbiano. È stato in realtà una festa di tutto paese, con in testa la dirigente scolastica Mariacristina Grazioli, il sindaco Stefano Marazzi, il vice e assessore all’istruzione, Paola Marazzi, i bambini, i docenti, il personale della scuola, i genitori. Mariacristina Grazioli, subentrata alla precedente dirigente, afferma: "La meraviglia di questa mattinata è festeggiare l’inizio dell’anno scolastico e la ripresa di tutte le attività della scuola primaria di Bibbiano, che è il cuore pulsante della nostra comunità, il luogo dove si costruisce il futuro, un giorno per volta. I ragazzi esperti delle quinte presentano i nuovi alunni che iniziano il loro percorso nelle prime classi: si apre per i nostri bambini un cammino ricco di scoperte, emozioni e crescita. Tutta la comunità dei docenti, del personale scolastico, dei genitori, l’amministrazione comunale, accolgono gli alunni e augurano un avvio di anno scolastico pieno di energia, curiosità ed entusiasmo". La presidente del consiglio di istituto, Francesca Sala, prosegue: "Un nuovo anno scolastico è stato inaugurato con una festa dove, grazie all’operato delle insegnanti e alla collaborazione dei genitori, i nostri ragazzi hanno potuto vivere momenti di canto, di gioco e di divertimento con una numerosa partecipazione di genitori. L’obiettivo che vogliamo conseguire è crescere, rinnovarci, coinvolgendo sempre più genitori, creare un gruppo unito e coeso. Quanto abbiamo raccolto oggi è destinato ai progetti che ci verranno proposti dalla scuola. Questo è crescere insieme".

La festa è proseguita col saluto dei referenti di plesso, il canto dell’inno nazionale, laboratori ludici e sportivi, organizzati dal comitato organizzatore, coordinato dai docenti Cinzia Arduini, Agata Manfreda e Federico Scalabrini in concerto con la fondazione PB.

Il comitato dei genitori ha preparato il punto ristoro e la merenda per i bambini, presente la Croce Arancione, presidio per la sicurezza.

Mariagiuseppina Bo

