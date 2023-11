L’avvocatessa del killer: "Io, assalita in aula e minacciata sui social. Ma la difesa è civiltà"

"Sono rimasta in silenzio per quattro anni in attesa della definizione del processo (che non è detto sia finito), ma ora vorrei spendere due parole da avvocato difensore".

L’avvocato Pina Di Credico, che ha assistito Hicham Boukssid, autore dell’omicidio della barista cinese 25enne Hui Zhou, polemizza con chi in questi anni le ha rivolto critiche: non solo i soliti leoni da tastiera, ma anche, seppur senza citarlo, il movimento Nonunadimeno, che seguì il processo di primo grado e attaccò l’avvocato.

"Quando ho assunto l’incarico ho ricevuto critiche pesanti dall’opinione pubblica, ma sono andata avanti - prosegue Di Credico -. Mi sono sentita dire in aula, davanti alla corte di Assise, che avrei dovuto chiedere scusa ai familiari delle vittime per il mio assistito e vergognarmi per le domande che ponevo al medico legale in un momento importantissimo della sua deposizione. È stato scritto sui social che avrebbero dovuto darmi ai ‘cinesi’. Tutto questo è inaccettabile".

Nei giorni in cui il Paese scende in piazza contro i femminicidi, l’avvocato invita a una riflessione: "La violenza sulle donne va combattuta, ma anche quella mediatica nei confronti dei difensori. La difesa è sinonimo di civiltà e progresso: se si prescinde da essa, ci si imbarbarisce alla stregua di chi compie atti di violenza. Ho difeso Hicham secondo il diritto, perché il diritto deve prevalere sempre: diversamente avremmo perso tutti". L’avvocato scrive un pensiero affettuoso ai parenti della 25enne uccisa: "Un grande abbraccio ai genitori e al fratello di Zhou, anche per la compostezza e il rispetto che hanno sempre dimostrato nei miei confronti, e all’avvocato Simona Magnani per la tenacia con cui li ha difesi".

In primo grado Boukssid fu condannato a 24 anni e mezzo, poi ridotti di quattro anni dalla Corte d’assise d’Appello che ha ritenuto l’attenuante della seminfermità mentale - da cui l’uomo è affetto - prevalente sulla crudeltà. Su quest’ultima aggravante, l’avvocato Di Credito ha impugnato le sentenze fino al terzo grado, ritenendo che non sussistesse. La Cassazione ha confermato la condanna emessa in secondo grado a 20 anni e 6 mesi, così come la crudeltà.

Per quali motivi Di Credico l’ha contestata? "Le Corti di Reggio e di Bologna hanno ritenuto che la crudeltà fosse ravvisabile nella circostanza, mai dimostrata, che vi sia stata una pausa tra lo sferramento delle prime otto coltellate, non mortali, e la nona, risultata l’unica mortale. Nei due gradi di giudizio le corti non hanno mai spiegato sulla base di quale elemento siano giunti alla conclusione che esiste tale soluzione di continuità tra le prime coltellate e l’ultima, e neppure perché tale pausa, ammesso ci sia stata, debba determinare l’aggravante. La crudeltà giuridica si ha quando si dimostra che l’omicida ha infierito sulla vittima oltre lo stretto necessario per cagionarne la morte. L’imputato ha ucciso la povera ragazza in 44 secondi senza titubanze e solo per porre fine al suo tormento interiore, come evidenziò Gianfranco Rivellini, perito della corte di Assise". Nelle motivazioni della sentenza di primo grado, il giudice Cristina Beretti, a latere Chiara Alberti, scrisse: "La ragazza ebbe il tempo per implorarlo di smettere, per dirgli che l’avrebbe pagato pur di lasciarla in vita, per urlare dalla paura sino all’ultimo respiro".

Alessandra Codeluppi