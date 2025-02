L’avvocato batterista: "Io, nella Rockin’1000 al fianco di Jovanotti"

In questi giorni ‘l’ombelico del mondo’, almeno di quello musicale in Italia, è a Sanremo. Ed è qui che martedì sera, al centro dei rilflettori, a esibirsi davanti a milioni di telespettatori, si è trovato il reggiano Oreste Grazioli, avvocato di professione e batterista per passione, che ha suonato per Jovanotti. Lui, 58 anni, fa parte della band più grande del mondo, la Rockin’1000, formata da musicisti professionisti e non, di ogni Paese, all’interno della quale ha già suonato diverse volte in Italia e all’estero. Di recente Grazioli è stato selezionato tra i membri della base ritmica dei Rockin’1000 per accompagnare martedì sera a Sanremo Jovanotti, ospite speciale della kermesse canora, in un medley dei suoi successi.

Grazioli e gli altri musicisti prescelti si sono posizionati all’aperto, a pochi passi dell’ingresso dell’Ariston, e poi hanno espresso tutto il loro talento accanto al cantante. "Un’esperienza incredibile per noi musicisti amatoriali – commenta Grazioli emozionato –. Noi siamo tutte persone che si dedicano alla musica con molto impegno e da tanti anni, ma nella vita facciamo altro così come lo stesso Jovanotti ha ricordato sul palco di Sanremo".

L’ensemble era formato strumentisti solo della sezione ritmica: "Per l’esattezza, c’erano 69 batteristi e 20 bassisti di Rockin’1000. Per noi è stato un orgoglio essere stati scelti tra migliaia di musicisti". Il legale vuole ringraziare un altro reggiano, Lele Borghi: "Lui, di Correggio, è stato il nostro selezionatore-batterista: aveva preparato un video-tutorial spiegandoci come dovevamo suonare, poi noi abbiamo studiato a casa i brani".

Lunedì dapprima il gruppo ha fatto le prove con Jovanotti, con il quale Grazioli ha avuto un simpatico scambio di battute: "Lui è passato a salutarci, ha stretto la mano ad alcuni di noi e anche a me. Mi ha guardato e mi ha detto: ‘Secondo me tu, con questa giacca, sei un commercialista’. Io gli ho risposto: ‘No, sono un avvocato’. E lui ha ribattuto: ‘Non mi sono sbagliato di molto...’".

Con il noto artista si è creata un’intesa immediata: "Jovanotti è stato speciale. Si è preoccupato di passare in mezzo a noi con molta umiltà e complicità sia durante le prove sia nel corso dell’esibizione: un grande professionista che è riuscito a farci sentire parte del suo spettacolo". Si temeva che il maltempo potesse guastare la festa: "Aveva piovuto fino a venti minuti prima dell’esibizione, ma poi siamo riusciti a suonare in serenità all’aperto". Grazioli e la band hanno accompagnato Jovanotti imprimendo il ritmo a tre brani: ‘L’ombelico del mondo’, ‘Il più grande spettacolo dopo il Big bang’ e ‘I love you baby’.

"Dapprima lui era fuori con noi, poi è entrato dentro l’Ariston dove ha continuato a cantare mentre noi suonavamo fuori". L’avvocato ha ‘vinto’ il suo speciale Sanremo: "L’organizzazione è stata eccellente, la Rai ha dato un supporto incredibile. C’era tantissima gente che ci ha fatto sentire eroi anche solo per un giorno, come cantò David Bowie. Abbiamo vissuto una situazione di professionismo anche se noi siamo suoniamo in ambito amatoriale seppur con una passione forte. E abbiamo avuto grazie a Sanremo un riverbero e una pubblicità grandissima. Un’emozione indimenticabile".