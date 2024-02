L’avvocato Borghi: "Mi candido contro il Partito Democratico"

La lista civica Viviamo Montecchio, attualmente all’opposizione, si ripresenterà per le prossime elezioni amministrative con rinnovato entusiasmo. Il candidato sindaco sarà l’avvocato Filippo Borghi, e candidato vice sindaco sarà Luigi Rocca.

"Cari concittadini e concittadine – si legge in una nota di Borghi – dopo un’attenta riflessione rendo nota, con umiltà, coraggio e determinazione, la mia decisione di presentarmi come vostro candidato sindaco alle prossime elezioni amministrative. Durante il mio percorso universitario e la mia carriera professionale, ritengo di aver sviluppato non solo competenze giuridiche approfondite, ma anche una forte capacità di ascolto e comprensione delle esigenze altrui. A fronte della funzione sociale che ricopro, ho quindi deciso di mettere la mia persona, le mie capacità, le mie competenze e il mio lavoro al servizio di tutta la comunità per contribuire concretamente al benessere del nostro paese".

E aggiunge: "’Viviamo Montecchio’, guidata negli ultimi anni dal capogruppo Luigi Rocca, persona molto preparata che si è distinta per impegno, professionalità e lungimiranza all’interno dell’opposizione, mi affiancherà nella veste di vice sindaco".

Filippo Borghi, classe 1990, nato e cresciuto a Montecchio dove risiede. Ha frequentato tutti gli istituti scolastici del paese, incluso l’indirizzo scientifico del liceo Silvio d’Arzo. Dopo aver conseguito la laurea magistrale in Giurisprudenza presso la facoltà di Modena e Reggio Emilia, ha completato due master di specializzazione presso la Sole24Ore Business School di Milano. Ha sempre lavorato come barman in un noto locale della Val d’Enza per pagarsi gli studi universitari. Attualmente esercita la professione di avvocato nel campo del diritto civile e penale con studi sia in provincia di Reggio che a Parma.

Il candidato vice sindaco sarà Luigi Rocca attuale capogruppo della stessa lista di minoranza. Montecchiese pure lui classe 1977. Laureato a pieni voti in Giurisprudenza a Parma, seguita dal diploma post laurea della Scuola di Specializzazione in Professioni Legali. Imprenditore nel campo immobiliare e alimentare, ha frequentato molti anni i mondi del volontariato e dell’associazionismo. Ha ricoperto il ruolo di presidente regionale di Confcommercio Giovani e presidente dei giovani della Camera di Commercio di Reggio.

"Siamo alternativi al Partito Democratico – afferma Rocca – e ringraziamo le forze conservatrici e liberali per aver condiviso alcune nostre battaglie, ma non siamo una forza organicamente incorporata nel centrodestra. I nostri voti in consiglio sono sempre stati a favore dei montecchiesi e a difesa del territorio, mai di tipo ideologico".

Nina Reverberi