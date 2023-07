L’avvocato della vittima "Le voci dal carcere vanno ascoltate"

La premessa è garantista. Ma l’avvocato Luca Sebastiani, che assiste il detenuto tunisino al centro del presunto pestaggio, più che entrare nel merito della vicenda, preferisce soffermarsi su un altro aspetto, cioè l’importanza di non tralasciare le segnalazioni di abusi che possono arrivare dagli ospiti degli istituti penitenziari. "È doveroso ricordare che la nostra Costituzione prevede il principio di non colpevolezza che, ovviamente, vale anche in questo caso. A ogni modo - dichiara l’avvocato Sebastiani - è una notizia che restituisce la speranza di poter avere giustizia anche per coloro che si trovano in carcere e subiscano violenza, e la cui voce, troppo spesso, non è ascoltata o ritenuta attendibile. Esprimiamo piena fiducia nel lavoro della Procura reggiana, la quale con serietà e determinazione fin da subito ascoltato quanto denunciato dal mio assistito e svolto le indagini in maniera impeccabile". Sebastiani sta anche seguendo la vicenda del carcere Sant’Anna di Modena dove, l’8 marzo 2020 nove detenuti persero la vita nel corso di una rivolta scoppiata in concomitanza con la diffusione del Covid: nello specifico, assiste due persone ancora vive più le famiglie di altri due venuti a mancare.

al.cod.