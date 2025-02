L’avvocato delle cause perse

Stasera alle 21 al teatro di Casalgrande va in scena "L’avuchè dal causi persi", una divertente commedia dialettale della compagnia modenese "Gli Artristi", con regia di Massimo Zani. La vicenda si svolge negli anni Settanta all’interno di un modesto studio legale situato nella provincia bolognese. Antonio Pautasso non è certo un brillante avvocato: perde tutte le cause, è disordinato, un po’ arruffone ma ha un cuore d’oro e vive la sua esistenza da scapolo al limite dell’indigenza. Nello scarno studio legale è affiancato per il disbrigo delle pratiche da un praticante, impacciato e poco esperto, succube della madre, una contessa rimasta vedova, che riversa sul figlio frustrazioni ed intemperanze caratteriali. Il trantran del grigio studio viene stravolto da un telegramma che annuncia l’arrivo di una giovane lontana parente.