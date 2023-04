L’avvocato Francesca Caretta alla presidenza di Will Italia

L’avvocato guastallese Francesca Caretta è stata nominata alla presidenza di Will Italia, che rientra nella lega mondiale di avvocati indipendenti che riunisce oltre 340 avvocati senior provenienti da più di 65 Paesi nel mondo, tutti titolari del proprio studio legale, con decenni di esperienza alle spalle.

L’avvocato Caretta esercita da oltre vent’anni ed è abilitata al Patrocinio innanzi alla Corte di Cassazione ed altre giurisdizioni superiori. È titolare di uno studio legale in centro a Guastalla, con sedi pure a Carpi e Vignola. E nell’associazione Will dal 2020. E’ stata responsabile per le regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Toscana, poi a capo del team di professionisti esperti in diritto immobiliare, nell’ambito del quale la stessa ha acquisito un’esperienza consolidata.

E ora aggiunge la presidenza di Will Italia, che conta oltre settanta avvocati e professionisti presenti capillarmente su tutto il territorio nazionale. E’ attiva nel sociale, promotrice con l’associazione di diverse iniziative su temi come violenza sulle donne, pari opportunità e discriminazione di genere.