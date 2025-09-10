"L’avvocato ha ricevuto incarichi dal vecchio Cda. Veemenza inopportuna"

La battaglia del consigliere comunale e avvocato Giovanni Tarquini sul rinnovo del Cda di Acer è "inopportuna" secondo gruppo consiliare Pd di Reggio. Il perché è subito spiegato: "Come reso noto sulla stampa e verificabile dal sito di Acer, negli ultimi mesi del 2024 l’avvocato Tarquini ha ricevuto dalla precedente amministrazione di Acer due incarichi professionali per la tutela legale dell’Azienda Casa Emilia Romagna in altrettante controversie legali. Fin qui nulla di strano: Tarquini è uno stimato avvocato".

Allo stesso tempo l’avvocato "non perde occasione per riconoscere - e ci fa piacere - le capacità del consiglio di amministrazione uscente, del presidente Corradi in particolare, alla guida di Acer da oltre 20 anni. Corradi, di cui tutti noi abbiamo apprezzato il lavoro, è infatti stato nominato nel corso del tempo da amministrazioni di centrosinistra, le stesse a cui Tarquini contesta molte scelte sia per quanto riguarda l’attualità sia rispetto al passato".

Insomma, senza fare un grande sforzo, "appare semplice unire i puntini – chiariscono i dem –. L’avvocato Tarquini, che ha ricevuto incarichi fiduciari da Acer guidata da Corradi, difende il presidente uscente e il suo Cda, scagliandosi contro i nuovi nominati, rei di non avere le competenze (a suo dire) per esercitare il ruolo. Di sicuro non saranno stati solo gli incarichi ricevuti ad aver inciso nella formazione di questa opinione, certo tanta veemenza nei confronti del nuovo Cda appare davvero inopportuna".