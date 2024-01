L’avvocato Marchesini nel consiglio nazionale. Si occuperà di formazione

Migliorare il percorso di accesso per i giovani che sognano la professione forense. È quanto si prefigge l’avvocato Matteo Marchesini, che ha assunto un incarico nel Consiglio nazionale forense, l’organo di rappresentanza istituzionale dell’avvocatura con sede a Roma. Il legale reggiano è stato nominato componente della commissione permanente per l’accesso alla professione e la formazione del Cnf, per la consigliatura 2023/2026. "La commissione ha un compito impegnativo – spiega Marchesini –. Essendo competente in materia di tirocinio, formazione, scuole forensi ed esame di abilitazione, si prefigge di rinnovare e migliorare la normativa sulle modalità di accesso all’avvocatura". Fino a inizio 2022, Marchesini è stato consigliere e vicepresidente dell’Ordine degli avvocati reggiani. "Sono onorato di rappresentare gli avvocati anche della mia città. Spero di dare un contributo per migliorare il futuro di tanti colleghi, in un momento complicato per la categoria, specie per i giovani".

al.cod.