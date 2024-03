L’avvocato Reda scende in campo

Si chiama ’GualtieRinnova’ la lista civica che si candida al governo del paese della Bassa, guidato dal candidato sindaco Cristina Reda, consigliere di maggioranza in carica in Comune e nell’Unione Bassa Reggiana.

"L’idea di promuovere una lista civica – spiega la Reda, avvocato di professione e da tempo impegnata nel volontariato – è maturata in alcuni giovani ex consiglieri che, dopo la recente esperienza amministrativa, hanno sviluppato la volontà di proseguire ed accrescere il proprio impegno, assumendosi maggiori responsabilità anche in discontinuità con le passate amministrazioni e con le logiche di appartenenza che le ispirarono".

E aggiunge: "A seguito della nostra decisione di procedere con una lista civica, il Pd ha richiesto un confronto per verificare una possibile condivisione. Abbiamo dato subito la nostra disponibilità, ma proponendo l’azzeramento di tutte le reciproche candidature per individuare un candidato sindaco condiviso e di convergenza. Il Pd ha posto come pregiudiziale la designazione del candidato eletto nella propria assemblea, costringendoci a proseguire un cammino alternativo. Forse un incontro pubblico del Pd avrebbe consentito ai dirigenti del partito di confrontarsi non solo coi propri iscritti ma anche coi suoi elettori".

Alla lista civica ha garantito appoggio pure l’ex sindaco James Barbieri.

"Oggi, più che mai – conclude Cristina Reda – occorre confrontarsi con le varie realtà del nostro Comune, in un continuo contraddittorio e dialogo costruttivo, approcciandosi a una visione amministrativa di ampio respiro e con un cambio di marcia per essere al passo coi tempi attualim veloci e dinamici, e soprattutto recuperando un profondo senso civico e partecipato di comunità".

a. le.