L’avvocato Reda scende in campo: si candida a sindaco con una civica

La notizia era in giro da qualche tempo. Ma ora arriva la conferma. Cristina Reda, avvocato di 39 anni, impegnata nel volontariato, si candida a diventare sindaco di Gualtieri, il paese in cui abita. Cristina Reda è già in carica come consigliere comunale di maggioranza, oltre che presidente del consiglio dell’Unione Bassa Reggiana. "Ho deciso di dar vita a una lista civica trasversale – dice la Reda – appoggiata da esponenti dell’attuale opposizione ma anche del centrosinistra legato alla attuale maggioranza di governo locale. La linea è quella di un movimento civico per il bene della comunità, al di là degli schieramenti politici. Non sappiamo ancora se il Pd confermerà l’appoggio all’attuale lista di maggioranza, Comunità in Azione, o se alla nostra nuova lista. Ci stiamo confrontando su questo argomento". Cristina Reda è conosciuta per il suo impegno nel volontariato: fa parte del gruppo di Protezione civile Bentivoglio, oltre che della Pubblica assistenza di Parma. Nei mesi dell’emergenza Covid ha dato vita a scenette comiche online che hanno intrattenuto molti utenti del web.