L’avvocato: "Stu, Torri è presidente e ad. Non rispettato lo statuto"

Esce dal merito della vicenda la polemica sul progetto Casa Biancorossa. Una errata citazione delle opposizioni consiliari di Reggio scatena la reazione del sindaco Marco Massari.

"L’avvocato Giovanni Tarquini, nella sua infelice uscita su Casa Biancorossa – scrive il primo cittadino – riesce a citare Giulio Santagata come membro del cda di Stu Reggiane. Ma Giulio, ex ministro per l’attuazione del programma fino al 2008, è deceduto nel gennaio 2024. Un errore che sa di mancanza di rispetto per una figura essenziale della politica e dell’economia italiana degli ultimi anni, presidente di Stu Reggiane fino alla scomparsa. Una figura che un ex candidato sindaco dovrebbe conoscere bene".

Gli risponde Tarquini: "Ricordiamo al sindaco che la scomparsa del presidente di cda di una società per azioni comporta la sua tempestiva sostituzione".

Osservando la pagina web di Stu Reggiane, come presidente è evidenziato il nome di Santagata, pur specificando "fino al 2024". Presidente risulta ora Luca Torri, che è pure ad. Ma sul sito non appare alla voce presidente. "Lo statuto di Stu Reggiane prevede un cda da 3 a 5 membri, per cui il consigliere venuto meno (in questo caso il presidente) deve essere tempestivamente nominato dai soci. Il Comune è socio al 70% di Stu Reggiane e il suo cda è responsabile per tutti gli atti compiuti", aggiunge Tarquini.