L’avvocato Tarquini eletto nell’Organismo congressuale forense

Al centro congressi del Lingotto di Torino si è concluso nelle scorse ore il Congresso nazionale forense, massima assise dell’avvocatura italiana, che ha avuto come tema di fondo l’introduzione e il corretto utilizzo dell’intelligenza artificiale dentro e fuori dal processo.

Tante le novità e le mozioni approvate che diventeranno oggetto di iniziative e proposte di legge e che i componenti dell’Organismo congressuale forense porteranno all’attenzione del Governo e del Parlamento affinché possano essere avviati i sempre più complicati iter legislativi.

Al congresso hanno partecipato come delegati anche il presidente del Consiglio dell’ordine degli avvocati di Reggio Emilia Enrico Della Capanna, il vicepresidente Giovanni Tarquini e i consiglieri Raffaella Pellini e Marta Verona.

Nel corso dei lavori è stato eletto anche il nuovo Organismo congressuale forense che ha per legge il compito di attuare le delibere del Congresso.

Quale componente dell’Assemblea nazionale dell’organismo congressuale, l’avvocato Tarquini di Reggio Emilia, già componente di Ocf per lo scorso mandato, è stato rieletto anche per il prossimo triennio in rappresentanza dell’Emilia-Romagna insieme a due colleghi, Paolo Rossi di Bologna e Luca Massari di Ferrara.

"Le sfide all’orizzonte sono delicate e vitali per il futuro dell’avvocatura e del processo e di conseguenza per il sistema di tutela dei diritti dei cittadini. Basti pensare all’ormai prossimo referendum sulla separazione delle carriere, al dramma delle condizioni carcerarie, all’avvento dell’intelligenza artificiale, alla riforma dell’ordinamento professionale. Proseguirò pertanto nel mio impegno di politica forense per continuare a fornire un contributo fattivo e concreto".