L’avvocato Tarquini si presenta: "Rispetto per gli avversari ma stavolta andranno a casa. Priorità? Sicurezza e welfare"

"Ho visto un film di recente, dove un aereo in disuso viene rimesso a nuovo e poi vince la corsa. Ecco, sul mio volo saliranno tante persone della società civile che finora sono state in disparte, per un vero cambiamento". Il sogno di Giovanni Tarquini, 57 anni, candidato sindaco civico e unitario del centrodestra per le elezioni comunali di giugno a Reggio, parte da un affollato Hotel Posta dove ieri mattina si è presentato alla città. Il noto avvocato (vicepresidente del foro reggiano e figlio del compianto magistrato Giancarlo) lo ha fatto col suo stile pacato, quasi british, senza alzare i toni, rispettando gli avversari e la platea che gli riserva un lungo e scrosciante applauso prima di accogliere il suo primo discorso dalla sua investitura. "Mi spiace per tutte le persone in piedi e per il disordine del mio canovaccio preparato che si sgretolerà per l’emozione...".

Ma poi, dopo i ringraziamenti di rito e in particolar modo sua moglie Clizia e la figlia Elisa (secondogenita di tre – Alessandro e Nicolò gli altri) va dritto al cuore della sua politica anomala, quasi filosofica. Promette "un’inversione di rotta e un rinnovamento, ma senza buttare via il bambino con l’acqua sporca", con una metafora che invita a salvare ciò che c’è di buono. Quasi ad ammonire e a smarcarsi dagli interveni in politichese al grido di "il vento è cambiato, vinceremo" dei segretari locali e regionali della coalizione di Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Noi Moderati e Allenza Civica che lo hanno preceduto, come ad evidenziare la sua cifra civica.

"Vorrei caratterizzare la mia campagna elettorale facendo capire che l’Amministrazione uscente non è un nemico. Siamo qui per migliorare una città che è bellissima, non per fare mera contrapposizione. Saremo propositivi e il mio compito sarà quello di prendermi cura delle persone, non di fare politica". Non usa il fucile, ma attacca in punta di fioretto: "Ho tanti amici anche a sinistra e continueranno a esserlo per me. Forse è proprio questo che li farà temere che vadano davvero tutti a casa stavolta... Massari? Lo conosco, lo stimo e il Pd ha scelto un ottimo profilo. Ma non porterà alcun cambiamento...".

Un’ovazione che poi Tarquini fa rientrare nei ranghi, tornando nella pedana con quell’alleanza che – per dirla con le sue stesse parole – ha avuto un "moto ondulatorio di consenso" nel decidere la sua candidatura dopo mesi di stallo nelle stanze romane dei partiti. Un’indecisione frutto del nodo – poi sciolto – sulla sua difesa legale ad Andrea Carletti, sindaco Pd di Bibbiano, imputato simbolo nel processo ‘Angeli e Demoni’ sui presunti affidi illeciti. "Non è mai stato uno scoglio e né lo sarà, continuerò a difenderlo. Per me è un imputato come gli altri e sostengo la presunzione d’innocenza garantita dalla Costituzione", dice l’avvocato chiudendo l’impasse mascherandolo con qualche discutibile – per non dire altro – attacco alla stampa ("che da sempre tende a pendere solo da una parte...". Mah...) in concorso col segretario di Fi, Gianluca Nicolini ("Sui giornali si leggono retroscena di divisioni nel centrodestra, che non esistono..."). Se fossero state inesistenti, coi coordinamenti locali di Fd’I, Lega e Fi d’accordo dall’estate, Tarquini sarebbe stato annunciato ben prima, no? Game, set, match, citando il tennis tanto amato dall’avvocato.

Volée sui temi. "Non credo ai candidati che rispondono su tutti i temi, dicendo di avere la soluzione a ogni argomento – premette – Studierò e mi preparerò, giocando di squadra". Le priorità sono chiare però: "Sicurezza e welfare, me ne occuperò personalmente". E svela: "Ieri (venerdì, ndr) sono stato all’evento ‘Città senza barriere’ organizzato dall’assessora Pd Annalisa Rabitti. Mi guardavano tutti male, come a dire: “cosa ci fai nel nostro mondo?“. Ma io voglio entrarci per capire e togliere qualche incrostazione della sinistra in quasi 80 anni di amministrazione monocolore". Poi sull’argomento scottante di questi mesi, la battuta su Massari che ieri si è detto favorevole all’esercito in stazione, sconfessando di fatto il sindaco uscente Luca Vecchi: "Forse ha detto così perché mi ha visto ieri all’incontro...". E aggiunge: "Ben vengano le camionette, ma serve un coordinamento con le forze dell’ordine, perché i soldati non possono arrestare le persone". E rincara: "Leggo sempre lo slogan ‘Reggio città dei diritti’. Sì, ma i doveri? Quanto accaduto a Capodanno sotto l’Isolato San Rocco non deve più accadere". Infine altri due cavalli di battaglia: "Il mercato coperto? Stiamo studiando possibili soluzioni, così come sul centro storico che deve tornare a essere vivo. Magari puntando sul Tricolore, non possiamo ricordarci solo il 7 gennaio che siamo la patria della bandiera...".