L’avvocato Valter Azzolini:: "Alla fine la giustizia ha restituito credibilità e onore a Manfreda"

Esprime grande soddisfazione l’avvocato Valter Azzolini (foto), difensore del geometra Tommaso Manfreda, dopo la cancellazione del provvedimento a che vietava l’iscrizione dell’impresa del suo assistito alla White List. "È giunto al termine il lungo calvario dell’impresa individuale del geometra Tommaso Manfreda, membro della giunta comunale sino al novembre 2022, quando venne emessa un’interdittiva antimafia dalla Prefettura. Da lì, l’impossibilità di poter lavorare sia con il settore pubblico che privato, in virtù di un protocollo di legalità vigente nel solo territorio della Provincia di Reggio. Il rischio di ’fallimento"’o comunque di default era un pericolo più che concreto; si è sfiorato ingiustamente il peggio. Il desiderio di dimostrare la propria totale estraneità ai fatti ha dato al Geom. Manfreda la forza necessaria per reagire e per intraprende un lungo percorso, costituito, da un lato, dall’impugnazione dell’interdittiva davanti al competente Tar di Parma, per far accertare l’insussistenza non solo dei presupposti per l’emissione dell’interdittiva, ma anche la radicale inesistenza di qualsivoglia suo legame con il mondo della criminalità organizzata". E così, dice l’avvocato, è accaduto: ".Gli ultimi provvedimenti, prima del Tribunale di Bologna e poi dalla stessa Prefettura di Reggioa, hanno certificato che l’impresa non ha mai avuto alcuna relazione col mondo malavitoso, facendo riacquistare al titolare la credibilità e la professionalità vantate prima dell’interdittiva e l’iscrizione alla White List".

