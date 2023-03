L’azienda agricola Casalone vince per le tecnologie green

L’azienda agricola Casalone, nelle campagne tra Boretto e Pieve Saliceto, è l’unica realtà reggiana a essere stata premiata dal riconoscimento AgriManager 2023, assegnato ad imprese che hanno adottato gli interventi più innovativi per far fronte ai problemi della siccità e dell’aumento dei costi per utenze e spese varie. Ieri la cerimonia di consegna del premio all’azienda borettese, gestita da Amilcare Alberici e dalla figlia Arianna, che sta valorizzando il vitigno dell’uva Fogarina. Presenti anche il responsabile di Agri2000, Camillo Gardini, il vicepresidente di EmilBanca, Matteo Passini, i sindaci di Boretto e Gualtieri, l’assessore regionale Alessio Mammi.

Nell’ambito di AgriManager è stato effettuato uno studio sui maggiori timori tra le imprese rurali emiliane: al primo posto l’aumento dei costi delle materie prime (62%), poi i cambiamenti climatici (54%), aumento dei costi energetici (38,9%), bassi prezzi riconosciuti ai produttori (21,20%), riduzione dei mezzi tecnici disponibili (17,73%), carenza di manodopera (16,80%). Per far fronte ai problemi si sono ridotti i consumi di agrofarmaci e fertilizzanti (per il 33,47% delle aziende), l’utilizzo di acqua tramite sistemi di irrigazione innovativi (22,80%), attivazione di impianti fotovoltaici (20,80%), ma con un 32% delle aziende rurali che non ha avviato alcuna modifica al sistema tradizionale di lavoro. Al termine della manifestazione sono stati donati prodotti agroalimentari alle società sportive e del terzo settore Heron e Saturno Guastalla, per un valore complessivo di mille euro.

Antonio Lecci