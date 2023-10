L’azienda agricola reggiana Franzoni da record. Vince il sesto "Pomodorino d’Oro" di Mutti

Il reggiano Marco Franzoni ha vinto il ’Pomodorino d’Oro‘, premio insignito da Mutti, azienda leader nel settore col cuore a Parma. L’imprenditore (a sinistra nella foto assieme all’ad Francesco Mutti e all’altro premiato Stefano Bosco dell’omonima azienda di Coenzo di Parma) è titolare della società agricola Franzoni nelle campagne di Gualtieri, pioniera, in stretta collaborazione con Mutti, del progetto ‘Instafactory’, per trasformare il pomodoro in passata direttamente sul campo e si è particolarmente distinta negli anni, tanto da detenere il record dei trofei del Pomodorino d’Oro Tondo Mutti, vinto sei volte dal 2010. E venerdì è stato profeta in patria: la cerimonia si è svolta infatti a Reggio, nello showroom ‘Ruote da Sogno’.