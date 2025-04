L’azienda Bertazzoni Spa apre uno showroom a Milano

Nuovo spazio espositivo per l’azienda Bertazzoni Spa di Guastalla, che nei giorni scorsi ha inaugurato il suo primo showroom a Milano, in via Durini, in Galleria Strasburgo, nel Durini Design District. Con una superficie di 230 metri quadri distribuiti su tre piani, lo showroom è progettato per offrire un’esperienza immersiva, permettendo ai visitatori di scoprire da vicino l’eccellenza Bertazzoni che risale al 1882. Il percorso espositivo include più di sessanta prodotti tra cui la suite completa di elettrodomestici, con le ultime novità del brand. "L’apertura del primo showroom monomarca Bertazzoni a Milano – confida Valentina Bertazzoni (foto), responsabile comunicazione e stile dell’azienda – rappresenta un traguardo fondamentale per la nostra storia. Milano è cuore pulsante del design e dell’innovazione, un palcoscenico internazionale dove creatività e qualità si incontrano. Essere presenti nel cuore del Milano Design District, significa anche offrire a clienti, architetti e designer uno spazio unico dove poter vivere l’eccellenza del design e delle nostre soluzioni ingegneristiche".