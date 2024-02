L’azienda Casalgrande Padana sempre al fianco di Planet Aut

Casalgrande Padana al fianco di Planet Aut. Nasce una collaborazione tra Casalgrande Padana e Planet Aut che consentirà ai lavoratori dell’azienda ceramica di usufruire del servizio mensa offerto dall’associazione di Roberto Vassallo. Marco Cassinadri, responsabile del personale di Casalgrande Padana, spiega che l’obiettivo di questa convenzione "è quello di offrire nuove opportunità di crescita a Planet Aut che è un’organizzazione unica e meritevole. In questo modo i ragazzi autistici seguiti da Aut Aut (associazione famiglie con portatori di autismo) avranno la possibilità di mettere in pratica le competenze acquisite durante la formazione per diventare camerieri e assistenti ai tavoli. Saranno coinvolti anche nella pausa pranzo, permettendo loro di applicare quanto appreso". Casalgrande Padana crede che questo tipo di collaborazione dimostri la sua sensibilità alle realtà sociali del territorio. ‘Planet Aut’ (bar, ristorante, pizzeria) si propone di fornire autostima e indipendenza economica ai ragazzi e con questa partnership si vuole supportare e valorizzare questa iniziativa. Per il presidente Vassallo "è un vero piacere continuare la collaborazione con Casalgrande Padana. Sin dall’inizio dell’attività di Aut Aut l’azienda ceramica è stata al nostro fianco donando piastrelle, cercando di inserire ragazzi sul posto di lavoro, sostenendo spettacoli, donando contributi".

m. b.