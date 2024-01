L’azienda dei Pilomat : "I dissuasori funzionano se si fa la manutenzione"

"Le problematiche emerse in questi ultimi anni non sono certamente imputabili ai dissuasori installati, bensì all’assenza di una corretta e regolare manutenzione, fondamentale per il buon funzionamento del prodotto nel tempo". Così Stefano Tuccio, amministratore delegato di Pilomat, replica all’architetto Paolo Gandolfi, direttore Area Sviluppo territoriale del Comune capoluogo che, illustrando la fine dell’epoca dei pilastri mobili, annunciava nei giorni scorsi al Carlino l’implementazione dell’uso dei varchi per controllare la Ztl dell’Esagono (e relative le zone pedonali) tramite telecamere Ocr puntate sulle targhe dei veicoli anche in uscita.

"Il piletto è un disastro sul piano della funzionalità – aveva dichiarato Gandolfi al nostro giornale – Sono fragili e si rompono in continuazione, provocando più disagi che vantaggi. Si tratta di un sistema ingestibile, troppo delicato per essere utilizzato come il cancello di casa. Le proteste dei residenti sono state fin dall’inizio molte, perché erano spesso rotti sempre su oppure sempre, rendendo inutile la loro funzione di sbarramento".

Ben diversa la spiegazione fornita da Tuccio, a capo di un’azienda bergamasca leader mondiale nell’ambito dei dissuasori automatici con oltre 50 anni di know nel settore dei sistemi per il controllo accessi. "l dissuasori hanno garantito per anni la sicurezza dei cittadini e del centro storico di Reggio. Ma solo con una corretta manutenzione possono mantenere nel tempo le loro prestazioni d’eccellenza".

Installati tra il 2006 (primo mandato di Graziano Delrio sindaco) ed il 2017 (primo mandato Luca Vecchi), i 21 pilastri mobili sono stati ora rimossi dal Comune. "L’installazione dei primi cinque dissuasori automatici – spiega Tuccio – è avvenuta nel 2006. Da allora, il Comune ha optato più volte per un incremento dei nostri sistemi nel centro storico, aggiungendone due nel 2007, due nel 2008, uno nel 2009, uno nel 2016 e addirittura nove nel 2017, a testimonianza di una costante soddisfazione relativa alle nostre soluzioni. Per garantire nel tempo prestazioni d’eccellenza il dissuasore, come ogni macchina con tecnologia avanzata, necessita di un’adeguata manutenzione, che noi abbiamo scrupolosamente eseguito finché ci è stata affidata: fino ad agosto 2020". E poi? "Non siamo purtroppo più stati interpellati. Dell’attività è stata incaricata un’altra azienda. Le nostre soluzioni sono progettate e realizzate ad hoc per rispondere ad ogni specifica esigenza in termini di sicurezza e sono meticolosamente verificate prima dell’immissione sul mercato, attraverso test. La nostra serietà ci ha permesso di approdare ai mercati di tutto il mondo. È con la medesima serietà che abbiamo collaborato con il Comune di Reggio in tutti questi anni".

Francesca Chilloni