L’azienda di Fontanili in liquidazione giudiziale

F.I.S. Ingranaggi srl, la storica azienda dell’imprenditore Sisto Fontanili, a lungo dirigente della Reggiana, ha cessato l’attività alla fine di novembre ed è stata posta in liquidazione giudiziale il 4 dicembre. La procedura – si legge dal portale dei fallimenti di Reggio – è stata aperta e affidata all’avvocato Mauro Grisendi come curatore. Il 18 marzo è prevista un’udienza davanti al giudice delegato del tribunale di Reggio. Si parla di debiti che ammonterebbero a più di 4,5 milioni. I trentadue dipendenti rimasti, invece, sono stati pagati fino al mese di ottobre e vantano ‘solo’ la mensilità arretrata di novembre. Per loro era stata attivata la cassa integrazione ordinaria per tutto il 2024.