L’azienda tutta al femminile: "Scappate dalla guerra del Kosovo, poi casalinghe. Ora lavoriamo per l’alta moda"

Salsi

Basterebbero gli occhi gonfi di commozione, la gioia e l’orgoglio che non hanno bisogno di traduzione, per raccontare che cosa sia Netflex. "Un sogno", sintetizzano le donne che lì dentro hanno trovato un lavoro, l’indipendenza, la dignità.

Perché qui a San Martino in Rio – nel distretto del tessile di qualità della Bassa reggiana, al confine con la provincia modenese – esiste una realtà unica al mondo: un’azienda fatta di sole donne, una ventina, quasi tutte kosovare (compresa la titolare), che creano pizzi, merletti, uncinetti e ricami per le più grandi aziende internazionali della moda.

Donne scappate dalla guerra o che si sono ricongiunte con i loro mariti che erano già arrivati qui per lavorare, indirizzate a una vita da casalinghe o collaboratrici domestiche, per lo più.

Donne che ora hanno trovato il riscatto facendo ciò che già sapevano fare meglio, perché glielo avevano insegnato le loro nonne: ricamare. Ma mai avrebbero immaginato che quelle competenze potessero un giorno essere retribuite e diventare un vero lavoro.

Ora, invece, sono loro clienti i maggiori marchi del lusso francese, per intenderci, e molti tra i principali italiani. Dal prêt-à-porter, fino alle passerelle della haute couture.

L’intuizione, geniale, l’ha avuta la titolare e fondatrice Mendehie Tahiri, 41 anni, che nel 2019 ha scommesso su questa idea, cogliendo la grande domanda che veniva dal mercato del tessile: convogliare la maestria manuale di tutte le donne kosovare, tante parenti tra loro, che come lei abitavano in zona – proprio in uno dei più grandi distretti di maglieria europeo –, ma che non veniva sfruttata.

Un saper fare che che fa parte della loro tradizione culturale, tramandata con l’esempio manuale, fin da bambine, di generazione in generazione, per impreziosire abiti della festa o corredini di nascita.

La Netflex in pochi anni è cresciuta al punto di poter offrire servizi a diverse aziende tessili o di maglieria del distretto del tessile reggiano e carpigiano, oltre che di tutto il mondo: creazioni fatte completamente a mano; grazie a competenze che rischiavano di scomparire nella frenesia dell’oggi e del fare tutto subito.

Qui, invece, sanno bene che un lavoro necessita di tempo e così viene anche valorizzato.

Ilda Tahiri, 27 anni, è responsabile di produzione e direttore generale della Netflex. Con il suo perfetto italiano fa da tramite tra le grande aziende, l’estro dei designer, dei più grandi creativi al mondo e le ricamatrici dell’azienda.

Tra i vertici della ditta anche la reggianissima Daniela Zompa, 58 anni, che si occupa della direzione amministrativa, del personale ed è responsabile della sicurezza. "Ci teniamo molto alla salute dei lavoratori – spiega –. Questo mestiere è spesso sottopagato, non regolarizzato. Invece le nostre dipendenti sono tutte assunte in maniera regolare, secondo il contratto nazionale dell’industria tessile. Nel massimo della legalità".

Non solo: di recente in azienda hanno investito su nuovissimi terminali digitali installati su ogni tavolo di lavoro, che riescono a calcolare quante ore occorrano per ogni singola, preziosa, lavorazione. Così che i committenti possano poi saper valorizzare il tipo di prodotto richiesto. Un modo anche per far dialogare la tradizione antica con la tecnologia.

"Ci sono capi e pezzi unici che richiedono anche 200 ore di lavorazione ciascuno – racconta Ilda, mentre cammina nel loro nuovissimo laboratorio nato nello stesso stabile in cui sorge la mitica Modateca Deanna –. Qui tutto si fa a mano, comprese le cuciture. L’idea è stata proprio quella di fornire un servizio per completare la struttura industriale tessile di questo territorio, in cui stavano andando perse alcune di queste competenze".

Uncinetto, ferri, lavoro a maglia, ricami.

"Ogni donna ha una mano diversa ed è specializzata in una di queste lavorazioni – sottolineano con orgoglio –. Siamo molto attente anche alla tracciabilità del filato dei nostri fornitori, sempre più richiesta dai clienti, e all’origine dei materiali.

Una ricerca maniacale del filato, della qualità delle cuciture, degli accessori e dei dettagli è ciò che può fare la differenza.

Mentre raccontano ciò che fanno, con la luce negli occhi, parlano di "poesia": il lusso, d’altronde, è anche questo: poter spiegare che, dietro quel capo intarsiato da migliaia di micro paillette che sfila su una passerella a Parigi, ci sono centinaia di ore di lavorazione da parte di una donna che quelle ’scaglie di pesce luminose’ le ha cucite una per una.

Sedute a quei tavoli ci sono Hatigji, Dhurata, Elfije, Bukurije, Arbenita, Merit ("prima facevo l’operaia, non avrei mai immaginato che si potesse lavorare così; qui mi rilasso"); e ancora, Vahide, la ’maestra’ del gruppo, quella che sa fare tutto e addestra le più giovani ("mi ha insegnato mia mamma, ma ho sempre fatto la casalinga, non pensavo di saper lavorare"), Lumturie ("anch’io ero una casalinga"), Gloria, Herolind e Selvete. "Siamo come in una grande famiglia", annuiscono tutte.

Una ventina di donne, un solo uomo: che fa il magazziniere. Quando si dice il potere in rosa.

"Che questa azienda sia nata in provincia di Reggio Emilia non è casuale – incalza Ilda –. Qui c’è un tessuto di valori e una cultura di artigianalità e operosità che ci accomuna. E, di sicuro, mai come ora c’è bisogno di questi lavori manuali, forse erroneamente considerati più umili. Abbiamo trasformato un lavoro domestico in un sistema di servizi per il mondo della moda, della maglieria e del ’fatto a mano’".

’Mendy’, la titolare, sorride, con il suo italiano ancora un po’ incerto: "Questo è il mio sogno. Mai avrei creduto, venuta dal Kosovo, di poter creare una realtà del genere. Ma ho capito che qui c’era bisogno di questo lavoro e che c’è chi sa dare valore alla nostra tradizione. Per noi poter essere pagate facendo ciò che ci piace è bellissimo".

È arrivata in Italia nel 2009 lei, con i suoi tre figli, per raggiungere il marito che già era qui dal 1999 a lavorare in un’azienda. "Prima stavo a casa, ho cresciuto tre ragazzi: quello era il mio mestiere", racconta.

Poi nel 2019 il salto in questa grande avventura, che ha saputo superare il periodo di pandemia e addirittura crescere. "Mio marito? È contento e orgoglioso di me, come lo sono tutti quelli delle nostre dipendenti. Ci incoraggiano – spiega Mendy –. Anche perché sanno cosa facciamo qui ed è anche un modo per portare avanti il sapere della nostra cultura di appartenenza. Anche in Kosovo sono felici e tanti ci chiedono di poter venire a lavorare da noi. Ed è bello, perché siamo sempre alla ricerca di persone nuove, il lavoro per fortuna non manca".

Mostrano centrini, camicie tradizionali nuziali impreziosite da fiori colorati, abiti folkloristici per le feste di paese, abitini da bambini ricamati. Ma anche un intero ’zoo’ fatto di peluche creati all’uncinetto.

"Ogni ragazza, ogni donna in Kosovo sapeva fare ognuna di queste lavorazioni – chiosa Ilda –. Era naturale, perché era il modo in cui passavamo il tempo in casa con le nostre nonne. E lo è stato ancora di più durante la guerra, quando eravamo costrette a non uscire".

Ciò che non sapevano è che in tutta quella tradizione ci sarebbe stata anche la chiave della loro emancipazione nell’unica direzione possibile: raggiungere l’indipendenza economica attraverso un lavoro giusto e dignitoso.