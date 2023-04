Le 102 candeline di Egidia Calegari

Gran festa, mercoledì a Brescello, per i 102 anni compiuti da Egidia Calegari (foto). Nata nel 1921 a Coenzo a Mane, all’età di 10 anni iniziò il lavoro nei campi. Nel 1939, a 18 anni, andò in Piemonte come mondina. Nel dopoguerra ha lavorato prima per la ditta "Fertile" di Brescello, poi nella produzione di trapunte, fino a 75 anni. Nel 1962 da Lentigione si è trasferita a Brescello, dove il marito Ovidio Marzani aveva ottenuto un posto di lavoro come bidello alla locale scuola elementare. Lei abita tuttora a Brescello, in via Toscanini. Ha festeggiato il compleanno col figlio Sergio, la nuora Argia, la collaboratrice Vera, sempre a fianco della pensionata ultracentenaria. La signora Egidia ha ricevuto pure la visita del sindaco Elena Benassi, che ha portato l’augurio di buon compleanno a nome di tutta la comunità locale.