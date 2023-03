Le 15mila tonnellate di gessi saranno trasferite altrove

Le 15mila tonnellate di gessi di defecazione lasceranno per sempre Fabbrico. È la soluzione scelta dall’azienda produttrice, la Valli di Lonato (Bs), tra le due opzioni fornite dal giudice Matteo Gambarati, che al termine del processo di primo grado aveva disposto il dissequestro: una era il trasferimento altrove; l’altra l’adozione di tecniche per contenere gli odori. Sulla merce sequestrata dai carabinieri forestali nel 2017 nei capannoni di via Righetta, si era discusso in tribunale se fosse regolare la destinazione come fertilizzante agricolo. In gennaio il giudice aveva assolto Piergiorgio Penaccini, legale rappresentante della ditta Valli, dall’accusa di gestione dei rifiuti non autorizzata, "perché il fatto non sussiste". Lo aveva invece condannato a 20 giorni di arresto, e al pagamento delle spese processuali, pena sopesa, per getto pericoloso di cose: secondo la Procura quel materiale aveva causato ad alcune persone "disturbi olfattivi e lacrimazione". Per il pm Maria Rita Pantani quei gessi erano rifiuti, tesi in contrasto con quelle del perito del tribunale e della difesa, che invece li qualificavano come ‘prodotto’: aveva chiesto un anno di reclusione, senza generiche, e un mese di arresto. Gli avvocati di Penaccini avevano invece sostenuto che la produzione fosse a norma di legge e autorizzata dalla Provincia di Brescia. Il tribunale aveva anche disposto il risarcimento in sede civile e una provvisionale al Comune di Fabbrico, costituito parte civile: all’ente pubblico, rappresentato dall’avvocato Andrea Aguzzoli, che ha ravvisato il danno di immagine, vanno 20mila euro. La difesa, affidata agli avvocati Fulvio Orlando e Fulvio Simoni, valuterà se impugnare il verdetto sugli odori. Prossimamente i tecnici mandati dalla Valli faranno campionamenti sui gessi per verificare se il lungo tempo di stoccaggio abbia influito sulle caratteristiche del prodotto. Poi sarà organizzato il trasporto non solo fuori Fabbrico, ma anche fuori regione, pare tra Lombardia e Veneto dove l’azienda ha più quote di mercato.

Alessandra Codeluppi