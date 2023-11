Le 57 fotografie dedicate a Vezzano

Cinquantasette scatti che raccontano la piazza, con la sua vita, i suoi umori, la sua gente e le sue feste. Tra architettura e umanità. Sono Immagini suggestive, evocative, talvolta persino surreali, quelle che la fotografa povigliese Daniela Dall’aglio ha raccolto nella sua prima pubblicazione da solista : “Il Paese- Vezzano sul Crostolo- In Piazza” ( edizioni San Lorenzo). Fotografa per passione, ha vinto concorsi nazionali e ha esposto in svariate mostre collettive, Dall’aglio presenterà il suo libro il 12 novembre (ore 11) in Comune a Vezzano, in occasione della Sagra di San Martino, parallelamente alla sua mostra fotografica, con l’esposizione di 15 immagini tratte dal suo libro. Il giorno 17 novembre (ore 21) in biblioteca, incontrerà il pubblico per approfondire e raccontare la sua ricerca. "Ho sempre avuto la passione di scattare foto. Nei miei viaggi, mi fermavo per fotografare e perdevo sistematicamente il gruppo. È una passione ereditata da mio papà che purtroppo non c’è più. (Graziano Dall’aglio, è stato uno storico collaboratore di Carlino Reggio, ndr)".

Gli scatti dipingono le piazze di Vezzano dalla mattina presto al tramonto, seguendo l’alternarsi delle stagioni, dalle prime piogge autunnali alle luci natalizie, senza tralasciare le sagre primaverili e l’indolenza estiva. C’è il mercato con le sue bancarelle, con tutta la curiosità degli avventori. Ci sono dettagli architettonici che sono solo un pretesto per indagare la realtà . Ci sono anche ritratti umani, volti entrati nella storia come quello della novantenne Liliana Del Monte, superstite della strage della Bettola. "Ho scoperto piccole piazze del paese, da molto tempo dimenticate, come la mitica piazza Padella. La mia è stata una sfida, una ricerca che mi ha entusiasmato, cercando di rendere interessanti anche i dettagli solo apparentemente banali", racconta la fotografa.

Per tutto il mese di novembre, il libro e alcune foto saranno in esposizione alla Libreria del teatro di Reggio. Dall’aglio parteciperà anche alle selezioni di una mostra fotografica organizzata oltreoceano, denominata “Peace on Earth,” al Maryland Hall di Annapolis, negli Stati Uniti.