Le analisi sull'aria a Rolo e Fabbrico: "Danni contenuti"

Risultano in valori "contenuti" gli inquinanti nell’aria nelle zone monitorate da Arpae dopo l’incendio di sabato scorso a Fossoli di Carpi, con controlli che hanno interessato anche la Bassa Reggiana, in particolare Fabbrico e Rolo. Unica eccezione la "postazione di Rovereto sulla Secchia, che si è trovata sotto vento nelle ore più critiche". Il monitoraggio continua con il controllo su altre matrici (terreno, foglie verdi e ortaggi) per poter verificare l’eventuale diffusione degli inquinanti.