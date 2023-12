Le assemblee pubbliche del Partito Democratico

Il Pd di Campagnola organizza due assemblee pubbliche, aperte a tutti. Stasera alle 21 alla sala Rodari di via Gramsci si parla di ’A che punto siamo’ con la partecipazione del sindaco Alessandro Santachiara, per riflettere sull’attività svolta nei quasi dieci anni del mandato, su obiettivi raggiunti e su quelli da realizzare. Martedì 12 dicembre, invece, il tema sarà ’Dove vogliamo andare? Idee per la Campagnola del 2030’, coi cittadini invitati ad esprimere le proprie opinioni sul tipo di società e comunità che hanno in mente.