Le associazioni e l’allarme di Paci "Denunciare le infiltrazioni? Parole da prendere sul serio"

"Associazioni, denunciate le infiltrazioni". Un appello secco, duro, quello del Procuratore capo Calogero Gaetano Paci. Le risposte? Consapevolezza della gravità del fenomeno, condivizione della necessità di impegnarsi, ma traspare anche una certa sorpresa e la convinzione di fare già il possibile contro la mafia. Per questo nessuno sottolinea in modo aperto la richiesta di alzare ancora di più la guardia, in particolare sul fronte delle segnalazioni di situazioni ambigue.

"Abbiamo letto con attenzione le dichiarazioni del procuratore capo - replica a Paci in una breve nota Unindustria Reggio -. L’Associazione degli imprenditori ribadisce la propria disponibilità, come ha sempre fatto negli anni, a collaborare con le istituzioni competenti. Attendiamo quindi di partecipare alla riunione del Gruppo Ristretto della Consulta della legalità che si terrà il primo marzo alle 16 in Prefettura per ascoltare quanto ci verrà illustrato e portare il nostro contributo anche in quella sede".

"Valutiamo le parole di Paci come uno stimolo, un’indicazione a fare meglio - replica Azio Sezzi, direttore generale Cna -. Se il Procuratore avverte un calo di tensione sul tema delle infiltrazioni, è giusto che lo comunichi. Poniamo però un tema: noi sospendiamo gli associati se ricevono un’interdittiva o sono esclusi dalla White list, ma non abbiamo notizia diretta quando una ditta è sottoposta a questi provvedimenti". Per Sezzi "occorre ricalibrare certi strumenti. Apriamo una nuova stagione, diamo piena collaborazione".

"Le parole del procuratore - dice il presidente di Confartigianato, Gilberto Luppi - le prendiamo sul serio e vogliamo migliorare nei nostri processi. Come Lapam Confartigianato abbiamo adottato da anni un codice etico e negli appalti privati del superbonus, Lapam ha promosso solo imprese e tecnici associati e conosciuti. È un passo, che vogliamo mettere a sistema e rendere sempre più efficace".

"Da anni diciamo - afferma Alberto Cirelli, presidente di Confapi Emilia e Confapi Industria Emilia Romagna -: che non possiamo più parlare di infiltrazioni, ma di presenza consolidata sul territorio: smettiamo di illuderci, il processo Aemilia non ha nemmeno lontanamente eradicato questa presenza dal territorio. Noi da tre anni abbiamo avviato un protocollo Confapi a livello nazionale in collaborazione con i Carabinieri per fare formazione e capire come si muove oggi la malavita organizzata, dando strumenti agli imprenditori per riconoscere certi rischi e un contatto per trasmettere informazioni alle forze dell’ordine. È evidente che dove c’è un tessuto economico florido la malavita voglia entrare a piedi pari, magari con il commercialista o il mediatore che si presenta all’imprenditore con i soldi nel momento in cui magari non ha i fondi per pagare l’energia".