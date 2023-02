Le associazioni in aula Ammesse 11 parti civili Donne e Islam in campo

Il mondo delle donne. E quello dell’Islam. Realtà legittimate da ieri a chiedere i danni per l’omicidio di Saman Abbas: chiederanno giustizia al fianco della 18enne di Novellara che non c’è più e per la cui morte sono imputati i genitori Shabbar Abbas e Nazia Shaheen, i due cugini Nomanulhaq Nomanulhaq e Ikram Ijaz, lo zio Danish Hasnain. Sono queste le due macrocategorie ammesse dopo l’ampia scrematura fatta dalla Corte delle realtà che hanno chiesto di costituirsi parte civile, e rispetto ad alcune delle quali le difese si erano opposte.

Tredici associazioni sono state bocciate sulla base di criteri riguardanti gli scopi perseguiti, la loro attività concreta, l’attinenza con i beni giuridici considerati lesi nell’imputazione (tra queste il Comune di Berceto e l’associazione Penelope).

Il quadro finale delle parti civili costituite, in tutto undici, include due persone: il fratello minore di Saman e Ayub Saqib, il fidanzato della giovane uccisa osteggiato dalla sua famiglia. Poi due enti pubblici: il Comune di Novellara e l’Unione Comuni Bassa reggiana. Quattro realtà impegnate in vario modo nella tutela delle donne: Differenza donna, Unione donne in Italia, Nondasola e Trama di terre. Altre tre rappresentano e danno voce al mondo musulmano: Confederazione islamica italiana, Grande Moschea di Roma e Unione comunità islamiche in Italia (Ucooi). Sono state escluse tredici realtà.

Per il sindaco di Novellara Elena Carletti "questa vicenda farà da spartiacque". E rimarca come ora nel suo paese ci sia maggiore sensibilità: "Si sono moltiplicate le segnalazioni di possibili violenze e abusi, tanto che stiamo sviluppando progetti per dare ai cittadini maggiori strumenti". Tuona l’avvocato Gianluca Bocchino per Grande Moschea di Roma e Confederazione islamica: "L’Islam non è questo. No all’applicazione dell’attenuante religiosa". L’avvocato Teresa Manente per Differenza donna riflette: "Procedere contro i genitori per il matrimonio forzato avrebbe forse potuto evitare questa morte". Mentre l’avvocato Giovanna Fava (Nondasola) insiste sull’importanza della lotta "contro la violenza sulle donne".

L’avvocato Liborio Cataliotti per lo zio Danish Hasnain ha chiesto perizie sui cellulari e sui sistemi di videosorveglianza dell’azienda agricola di Novellara e di un’altra casa vicina, rimarcando differenza di orari nel giorno rilevati dalle riprese in cui i due cugini e lo zio presero le pale, secondo l’accusa per scavare la buca dove poi in novembre è stata trovata Saman. La Corte presieduta da Cristina Beretti ha ammesso le prove testimoniali e la perizia per trascrivere le intercettazioni. Si è invece riservata sulle richieste di perizie di Cataliotti su una chat, sui telefonini e sulla videosorveglianza. Si proseguirà il 17 marzo con i primi dieci testimoni del pm.

Alessandra Codeluppi