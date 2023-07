Le attività del mercato coperto aprono più tardi

Ore 11,45 circa di ieri. Il numero totale dei presenti all’interno del mercato coperto si conta sulle dita di una mano. Così come le attività aperte. Sono diverse le saracinesche abbassate degli esercizi commerciali della galleria nonostante l’orario a cavallo dell’ora di pranzo: da Piadart a BillyTacos fino allo stand di alta pasticceria a marchio Iginio Massari. Stando ai ben informati, gli affittuari – per risparmiare sul personale vista la scarsa affluenza di questo periodo – hanno chiesto una deroga rispetto all’obbligo di apertura (così come c’è scritto anche sulla porta d’ingresso) dalle 8 alle 23. Un investimento quello della società Real Estate – che ha preso in convenzione gli spazi dal Comune, affidando la gestione dei franchising al colosso portoghese del settore Sonae Sierra – che per ora stenta a decollare. Una sfida che per ora non si è rivelata vincente. Forse anche perché – come tanti hanno pensato sin da subito – di una carenza d’offerta tradizionale o a buon mercato visti i prezzi alti dei fast food nonché la poca peculiarità del luogo che sembra replicare quella dei Petali.

Ma va concesso tempo, come sempre per le novità: si può concedere l’alibi del caldo che invita la gente a stare più all’aperto o altrove e del periodo di ferie, ma la prova del nove vera e propria sarà a settembre. Se non funzionerà, allora qualcosa occorrerrà rivedere...

dan. p.