’Le avventure di Sganapino’. Baracca e burattini a San Polo

Stasera alle 21,30 il teatro per bambini e famiglie prende vita in piazza IV Novembre a San Polo d’Enza, con ’Le avventure di Sganapino’, nell’ambito della rassegna ’Baracca e Burattini’. Protagonista la compagnia Zanubrio Marionette con Giovanna Rossetti e Riccardo Canestrari. Lo spettacolo è una divertente farsa che ha come protagoniste alcune delle più famose maschere della tradizione emiliana dei burattini.

L’uso di gag, trucchi scenici esilaranti e teste di legno finemente scolpite, accompagnano il protagonista Sganapino, in una girandola esilarante di malintesi. Sganapino, assistente del famoso Dottor Balanzone, viene ancora una volta, suo malgrado, coinvolto dal suo capo in assurde e pericolosissime missioni. Un’avventura di equivoci, duelli, frizzi e lazzi.