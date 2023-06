"Le aziende se ne vanno e nessuno punta sul Po e Antonio Ligabue"

"Ha ragione l’ex sindacalista Ciro Maiocchi. Gualtieri è un paese che sta lentamente morendo". Lo dichiara Giuseppe Caleffi, gualtierese doc, candidato sindaco una decina di anni fa, oltre che attivo a lungo come consigliere comunale in paese. Il libro di Maiocchi – che viene presentato stamattina alle 11 al teatro Sociale – parla della realtà locale dal punto di vista economico e sociale. E non emerge molto ottimismo. "Quando mi candidai sindaco – dice Caleffi, 68 anni, a lungo titolare di locali pubblici e ora gestore della Casa Museo Ligabue – vedevo già chiaramente il decadimento del paese. E non solo per la crisi della Tecnogas. Anche Olimpia e altre aziende hanno chiuso o si sono trasferite altrove. E poi la decommercializzazione. Sono scomparsi i negozi. E il centro commerciale sull’ex Statale 63 fatica non poco. Sembra una cattedrale nel deserto". Cosa fare? "Occorre un maggior impegno sullo sviluppo di tipicità, come l’arte di Antonio Ligabue, che nessuno ci potrà togliere. Perché non gemellarsi con San Gallo, paese svizzero in cui nacque Ligabue? Perché non aver preteso in paese l’anteprima della proiezione del film su Ligabue di Giorgio Diritti? Perché a Gualtieri non c’è un attracco fluviale sul Po? Se si realizza una mostra su Toni in un Paese straniero, perché non organizzare una missione di imprenditori locali in quel Paese a proporre i loro prodotti?". Caleffi si dice pure preoccupato per la situazione di Tecnogas: "Ottimista? Non molto. Speriamo in una soluzione entro il marzo dell’anno prossimo. Ma abbiamo visto troppe aziende chiudere o traslocare…". E conclude: "Perché fermarsi all’Unione dei Comuni? Perché non creare un unico Comune nella Bassa? Si limiterebbero i costi con maggiori risorse per lo sviluppo del territorio".

a.le.