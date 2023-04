Le band emiliane si radunano in una serata pro Core

Oggi dalle 18 negli spazi dell’associazione culturale Caseificio La Rosa, in via Romana 2001 a Poviglio, si svolge la quarta edizione del Monsters of Rez, un evento musicale che viene organizzato in memoria di Andrea Artioli (chitarrista degli Injury), scomparso prematuramente nel 2017. L’iniziativa è promossa in collaborazione con The Abyss Booking and Promotion e Rebel Circle. Sono attese band che arrivano dalle province di Reggio, Parma e Modena: i reggiani Injury, gli Explorer, Demiurgon, Onelegman, i parmensi From the Depth, i modenesi Grumo. Ingresso a offerta libera (minimo 5 euro), con l’intero ricavato destinato al Core, il Centro oncologico ed ematologico di Reggio, in memoria del musicista prematuramente scomparso.