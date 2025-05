Le bandiere del Giro arrivano sul Sassolungo. Il 7 maggio la cerimonia

Il Giro d’Italia mette le bandiere anche sul Sassolungo, un magnifico torrione di roccia che si trova ai piedi della Pietra di Bismantova. Il monolite è stato recentemente scoperto dai rovi grazie all’intervento del Cai Bismantova, che ha completato l’opera di bonifica anche dell’area circostante. Il Sassolungo è così diventato un gradevole luogo di aggregazione non solo per la comunità locale in quanto risulta essere un ottimo strumento di avviamento all’arrampicata.

Il Cai Bismantova isserà sulla cima invece le bandiere rosa della Città di Tappa del Giro d’Italia che abbracceranno la bandiera italiana e che risulteranno visibili anche ai ciclisti che percorreranno in salita il tratto del Gran Premio della Montagna di 2^ categoria fra Ponte Pianello e Carnola, proprio sotto la Pietra. La cerimonia dell’arrampicata e del posizionamento delle bandiere si svolgerà mercoledì 7 maggio con ritrovo dei partecipanti alle 17,30 e in inizio arrampicata alle ore 18.

s.b.