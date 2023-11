Le barche di Parmiggiani scivolano verso l’ignoto

La mostra ‘Viaggio di luce’, straordinario progetto espositivo che si è inaugurato venerdì nella Galleria delle Carrozze di Palazzo Medici Riccardi a Firenze, evoca nel titolo una delle principali direttive umane, stilistiche e artistiche di Claudio Parmiggiani, protagonista recentemente di una giornata dedicata, ai Musei di Reggio. Per la prima volta a Firenze le opere dell’artista nativo di Luzzara (1943) si pongono in dialogo con i quadri di Abel Herrero, in un’occasione inedita visitabile fino al 21 gennaio 2024.

La mostra - un progetto del Museo Novecento promosso dalla Città Metropolitana di Firenze, curato da Sergio Risaliti – costituisce l’approdo di un viaggio iniziato nel 2006, quando Herrero decise di ospitare a La Habana l’installazione ‘Silencio a voz alta’ di Claudio Parmiggiani, la più grande Delocazione ambientale mai realizzata dall’artista. Quella collaborazione si ripropone adesso in forma più compiuta. Quattro grandi barche di Parmiggiani scivolano verso una meta irraggiungibile, sperando di approdare a una terra sconosciuta, vergine, per dare inizio a una nuova civiltà dell’arte. Le barche di Parmiggiani trasportano un carico speciale, fatto di polveri di colori diversi, colori in viaggio verso la luce, fondamento e origine dello sguardo, dello stupore davanti al miracolo del reale che resiste al nullificante nulla.

Orario: Tutti i giorni 10 - 19, mercoledì chiuso. Ingresso gratuito.