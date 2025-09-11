Le barchette ‘pro-Gaza’ in Consiglio comunale

Il Comune di Castelnovo Monti, con l’assessora alla pace e ai diritti umani Silvia Dallaporta, di fronte alle stragi quotidiane delle guerre in atto, cerca di sensibilizzare i cittadini sul tema della pace dove i così detti ‘grandi della terra’ non riescono o non vogliono trovare accordi per porre fine a questi massacri che vanno da Gaza all’Ucraina.

Nella Sala del Consiglio del municipio di Castelnovo, è stata allestita una piccola e semplice, ma significativa installazione, composta da una flotta di barchette di carta su un mare di tessuto blu, un tavolo al centro più importante della vita pubblica del paese.

Spiega l’Assessora alla pace, Silvia Dallaporta: "In questi giorni tutto il mondo segue la spedizione umanitaria verso Gaza della Global Sumud Flotilla, con speranza ma anche con apprensione, viste le notizie di possibili attacchi per fermarla. Questa installazione vuole essere un modo per sensibilizzare verso questa operazione di aiuto e sostegno ad una popolazione ormai allo stremo delle forze, uomini, donne e bambini ai quali si vogliono portare alimenti, medicinali, generi di prima necessità. Il concetto di Sumud, parola araba di non facile traduzione, significa perseveranza, ma anche resilienza.

L’idea che la flotilla possa essere ostacolata o, peggio, attaccata è un ulteriore passo verso l’assoluta mancanza di umanità. Se qualche cittadino volesse contribuire simbolicamente all’installazione, può portare in municipio una barchetta di carta ed aggiungerla alla nostra piccola flotta. Per qualcuno azioni di sensibilizzazione e sostegno potrebbero sembrare inutili e velleitarie, noi crediamo che ogni segnale abbia una sua importanza".

Il Comune ha deciso di aderire alla Marcia Perugia–Assisi per la Pace e la Fraternità, che si terrà il 12 ottobre. Si sta anche organizzando un pullman: sulla disponibilità contattare la segreteria al telefono: 0522610229.

s. b.