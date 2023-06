Le borse di studio ai figli meritevoli dei carabinieri

I figli dei carabinieri reggiani vincitori hanno ritarato la borsa di studio. Il concorso indetto in concomitanza con il 209° Annuale della Fondazione dei Carabinieri. Le borse di studio sono state assegnate per la scuola la secondaria di primo grado: Emma Musso (Ic Andreoli di Correggio), Giuseppe Fetta (Ic Boiardo di Scandiano), Sofia Negrisolo (Ic Fermi di Rubiera), Nicole Belmonte (Ic Zannoni di Montecchio Emilia), Irene Ferrari (Ic Bismantova di Castelnovo Monti), Agnese Ferrari (Ic Bismantova di Castelnovo Monti), Rebecca Macchione (Ic Aosta di Reggio), Omar Di Mieri (Ic Toschi di Baiso), Lucia Adele Tagliamonte (Ic Iexs di Reggio); per le secondarie di secondo grado: Luigi Negri (Ic Cattaneo Dall’Aglio di Castelnovo Monti), Erika Cerullo (liceo Cavazzi di Pavullo nel Frignano), Lorenzo Sciamanna (Is Nobili di Reggio), Andrea Lugini (Its Pascal di Reggio), Eliana Napoli (Its Pascal di Reggio), Ilenia Negri (Is Cattaneo Dall’Aglio di Castelno Monti), Alessia Esposito (liceo Canossa di Reggio), Federica Saviano (liceo Corso di Correggio).