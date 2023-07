Le borse di studio per le classi quinte del Gobetti

L’azienda Xion Technology di Scandiano ha istituito anche quest’anno tre borse di studio del valore complessivo di 1.500 euro destinate alle classi quinte del Gobetti impegnate nell’ideare, progettare e sviluppare la soluzione informatica più funzionale, innovativa e meglio realizzata. I gruppi si sono cimentati nell’esposizione del proprio lavoro davanti alla commissione di valutazione composta dai titolari di Xion Marco Rinaldi, Fabio Bocedi e Luca Valpiani, docenti e Alberto Seligardi, responsabile area education Unindustria di Reggio. Gli studenti si sono divisi in gruppi, ciascuno dei quali ha creato una soluzione informatica utile alla scuola per la gestione delle sostituzioni dei docenti. Al primo posto il team che ha offerto un maggior numero di funzionalità intervistando più volte l’ufficio di vicepresidenza. Medaglia d’argento per la squadra che, insieme alle funzionalità richieste, ha fornito una gestione dei ticket di segnalazione delle anomalie tecniche e funzionali. Terzo il gruppo che ha integrato le interfacce che permettono alle applicazioni di interagire con Google.

m. b.